RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осуждён на 11 лет

Короткая ссылка
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже в Запорожской области.
ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осуждён на 11 лет
  • РИА Новости

Об этом информирует региональное управление ФСБ.

Как передаёт ТАСС, гражданин Украины собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВС России в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов по заданию сотрудника СБУ.

Также он собирал сведения в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры региона.

Верховный суд Крыма назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ задержала в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить