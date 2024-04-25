ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осуждён на 11 лет
- РИА Новости
Об этом информирует региональное управление ФСБ.
Как передаёт ТАСС, гражданин Украины собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВС России в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов по заданию сотрудника СБУ.
Также он собирал сведения в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры региона.
Верховный суд Крыма назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее ФСБ задержала в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.