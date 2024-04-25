ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осуждён на 11 лет

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже в Запорожской области.

Об этом информирует региональное управление ФСБ.

Как передаёт ТАСС, гражданин Украины собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВС России в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов по заданию сотрудника СБУ.

Также он собирал сведения в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры региона.

Верховный суд Крыма назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ задержала в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.