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В Твери задержаны двое мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мост

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери», — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, мужчины изготовили и установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверцу три муляжа взрывных устройств. После этого они сообщили о готовящемся теракте.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте. Мужчинам предъявлено обвинение, они арестованы.

Ранее стало известно, что жителя Тамбова задержали по подозрению в том, что он намеревался подорвать объект энергетической инфраструктуры в городе по заданию украинских спецслужб.

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