В Твери задержаны двое мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мост
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчины изготовили и установили под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверцу три муляжа взрывных устройств. После этого они сообщили о готовящемся теракте.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте. Мужчинам предъявлено обвинение, они арестованы.
Ранее стало известно, что жителя Тамбова задержали по подозрению в том, что он намеревался подорвать объект энергетической инфраструктуры в городе по заданию украинских спецслужб.