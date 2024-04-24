Жителя Тамбова задержали за намерение устроить подрыв на энергообъекте

Жителя Тамбова задержали по подозрению в том, что он намеревался подорвать объект энергетической инфраструктуры в городе по заданию украинских спецслужб.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности России по Тамбовской области.

По данным ведомства, речь идёт о местном жителе 1995 года рождения, который вступил в переписку с представителем проукраинской запрещённой в России террористической организации, от которого получил задание на осуществление диверсионно-террористических актов.

«Для реализации преступного умысла он приобрёл различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал в дальнейшем использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий города Тамбова», — говорится в сообщении.

После совершения теракта фигурант планировал выехать за пределы России, однако в марте был задержан сотрудниками УФСБ, не успев совершить преступление.

Возбуждено уголовное дело.

23 апреля Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу стороннику украинских националистов, задержанному за подготовку теракта в общественном месте.