RT в Telegram
Подпишись

Жителя Тамбова задержали за намерение устроить подрыв на энергообъекте

Короткая ссылка
Жителя Тамбова задержали по подозрению в том, что он намеревался подорвать объект энергетической инфраструктуры в городе по заданию украинских спецслужб.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности России по Тамбовской области.

По данным ведомства, речь идёт о местном жителе 1995 года рождения, который вступил в переписку с представителем проукраинской запрещённой в России террористической организации, от которого получил задание на осуществление диверсионно-террористических актов.

«Для реализации преступного умысла он приобрёл различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал в дальнейшем использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий города Тамбова», — говорится в сообщении. 

После совершения теракта фигурант планировал выехать за пределы России, однако в марте был задержан сотрудниками УФСБ, не успев совершить преступление. 

Возбуждено уголовное дело.

23 апреля Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу стороннику украинских националистов, задержанному за подготовку теракта в общественном месте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить