ФСБ задержала в Волгоградской области неонацистов, готовивших теракты

ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты.

«Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещённой Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) двух жителей города Волжский», — сообщили в спецслужбе.

На допросе задержанные дали признательные показания. Подозреваемые рассказали, что разделяют идеи расового и религиозного превосходства.

По их признаниям, они установили связь с главарями террористической организации NS/WP на территории Украины. От них они получили подробные инструкции по изготовлению взрывного устройства.

Задержанные выбрали в качестве целей один из отделов полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников ранее сообщил, что в России с начала года предотвратили 27 терактов.