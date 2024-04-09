НАК: в России с начала года предотвратили 27 терактов
Директор ФСБ Бортников заявил, что Украина совершает варварские преступления
- РИА Новости
По его словам, украинские неонацисты и их покровители с Запада организуют совершение варварских преступлений в России. При этом, по его словам, они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья.
На заседании НАК отметили, что органы власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов России.
Таким образом, в результате своевременных действий в России с начала года было предотвращено 27 терактов.
Кроме того, уточняется, что были пресечены попытки проникновения на российскую территорию диверсионно-разведывательных формирований Украины.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Генпрокуратуры заявил, что сотрудники ФСБ и других спецслужб при координации НАК отрабатывают все вопросы по расследованию теракта в Подмосковье.