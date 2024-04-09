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НАК: в России с начала года предотвратили 27 терактов

Директор ФСБ Бортников заявил, что Украина совершает варварские преступления

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Председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников провёл заседание НАК.
НАК: в России с начала года предотвратили 27 терактов
  • РИА Новости

По его словам, украинские неонацисты и их покровители с Запада организуют совершение варварских преступлений в России. При этом, по его словам, они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья.

На заседании НАК отметили, что органы власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов России.

Таким образом, в результате своевременных действий в России с начала года было предотвращено 27 терактов.

Кроме того, уточняется, что были пресечены попытки проникновения на российскую территорию диверсионно-разведывательных формирований Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Генпрокуратуры заявил, что сотрудники ФСБ и других спецслужб при координации НАК отрабатывают все вопросы по расследованию теракта в Подмосковье.

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