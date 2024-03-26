Путин: следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в «Крокусе»

Следователи со всей тщательностью подходят к установлению обстоятельств варварского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Генпрокуратуры России заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, следователи выясняют детали преступления, а также определяют роль и степень вины каждого из участников, изучают выводы криминалистов и экспертов.

«Свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности, других специальных служб при координации Национального антитеррористического комитета», — добавил Путин.

Ранее глава государства заявил, что заказчики теракта в «Крокусе» рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе.