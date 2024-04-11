Планировали диверсии и теракты: в НАК заявили о ликвидации двух боевиков в ходе КТО в Нальчике

В результате контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы двое боевиков, которые готовили диверсии и теракты на территории Кабардино-Балкарии. Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированные боевики входили в состав международной организации. Силовики обнаружили у них автоматическое оружие и боеприпасы. Во время операции никто из представителей органов безопасности и гражданских не пострадал.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили о завершении операции в пригороде Нальчика. В результате работы силовиков ликвидированы двое бандитов.

«По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», — говорится в сообщении НАК по итогам операции.

Как уточнили в комитете, у членов бандгруппы обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ.

Отмечается, что никто из принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии не пострадал. Пострадавших также нет среди гражданского населения.

Ранее в НАК сообщали об операции силовиков в Махачкале и Каспийске. Утром 31 марта в этих городах проводилась КТО для задержания вооружённых лиц, планировавших преступления террористической направленности.

У задержанных обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как отмечали в НАК, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка не было.

В российских органах безопасности систематически сообщают о противодействии терроризму. 4 апреля в ФСБ заявили о задержании ещё трёх пособников террористов из «Крокус Сити Холла» — в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Уточнялось, что все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Один из них имеет гражданство России, двое являются иностранными подданными. По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании её исполнителей.

Наряду с этим 1 апреля в ФСБ заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в Каспийске. В сообщении отмечалось, что задержанные также участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе».

9 апреля также состоялось заседание НАК, в ходе которого глава ФСБ Александр Бортников заявил, что киевский режим и его покровители на Западе устраивают варварские теракты на российской территории.

По его словам, в качестве исполнителей таких терактов используются, в частности, члены международного террористического подполья.

В НАК также отметили, что противник стремится нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры страны, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

На этом фоне органы власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Как отметили в НАК, в результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах.

Кроме того, пресечены попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.