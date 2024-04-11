НАК: в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам

В садовом товариществе «Насып» в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться.

Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. «В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — передаёт РИА Новости. Отмечается, что координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК. Ранее режим КТО был введён на части территории Нальчика и Черекского района КБР. Также спецслужбы задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт.