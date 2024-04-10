Спецслужбы задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт

Сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.

Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Как сказано в сообщении, спецслужбы задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке теракта в отношении военнослужащих России.

Уточняется, что координировали деятельность пособницы террористов и снабдили её взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.

Ранее Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал белорусского гражданина Павла Чуркина из-за подозрения в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины.

1 марта сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в СБУ.