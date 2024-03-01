ФСБ задержала в Запорожской области передававшего данные о ВС России в СБУ

В пресс-службе УФСБ России по Запорожской области заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, завербованного сотрудниками СБУ.

«По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооружённых сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты.