ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты
- РИА Новости
Отмечается, что мужчина занимался подготовкой к проведению теракта на одном из транспортных объектов в Крыму.
«Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года заключения.