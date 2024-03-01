ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты

В Крыму задержаны двое украинских агентов, которые готовили теракты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

РИА Новости

Отмечается, что мужчина занимался подготовкой к проведению теракта на одном из транспортных объектов в Крыму. «Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами», — приводит РИА Новости заявление. Ранее стало известно, что украинского агента, задержанного в Ростове-на-Дону при попытке приобретения компонентов для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили на 11,5 года заключения.