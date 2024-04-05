В КГБ Белоруссии заявили о задержании агента военной разведки Украины
Об этом говорится в публикации гостелеканала «Могилёв-4».
Отмечается, что Чуркин признал, что фотографировал расположение оперативно-тактического комплекса «Искандер» по заданию украинской стороны для передачи Киеву, сообщает ТАСС.
Также КГБ имеет в распоряжении кадры оперативной съёмки, где можно увидеть, как Чуркин даёт «добровольное согласие на сотрудничество с Главным управлением разведки Украины».
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области.