В КГБ Белоруссии заявили о задержании агента военной разведки Украины

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал белорусского гражданина Павла Чуркина из-за подозрения в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом говорится в публикации гостелеканала «Могилёв-4».

Отмечается, что Чуркин признал, что фотографировал расположение оперативно-тактического комплекса «Искандер» по заданию украинской стороны для передачи Киеву, сообщает ТАСС.

Также КГБ имеет в распоряжении кадры оперативной съёмки, где можно увидеть, как Чуркин даёт «добровольное согласие на сотрудничество с Главным управлением разведки Украины».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области.