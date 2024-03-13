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ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, шпионившего в пользу СБУ.
ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение спецслужбы.

«Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации», — говорится в релизе.

Уточняется, что против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя ЛНР за шпионаж в пользу спецслужб Украины.

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