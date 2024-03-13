ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение спецслужбы.
«Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации», — говорится в релизе.
Уточняется, что против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Ранее сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя ЛНР за шпионаж в пользу спецслужб Украины.