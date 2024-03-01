ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб
- РИА Новости
Об этом сообщили в УФСБ по ЛНР.
По данным ведомства, мужчина собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России.
«Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ).