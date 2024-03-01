ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя ЛНР за шпионаж в пользу спецслужб Украины.

Об этом сообщили в УФСБ по ЛНР.

По данным ведомства, мужчина собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России.

«Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ).