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ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб

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Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя ЛНР за шпионаж в пользу спецслужб Украины.
ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УФСБ по ЛНР.

По данным ведомства, мужчина собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России.

«Полученные данные он передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ).

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