Переводили деньги и участвовали в вербовке: в ФСБ заявили о задержании ещё трёх пособников террористов в «Крокусе»

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны ещё три пособника террористов из «Крокус Сити Холла». По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, третий участвовал в вербовке других пособников теракта и финансировании его исполнителей.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании ещё трёх пособников террористов из «Крокус Сити Холла».

Как следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Один из них имеет гражданство России, ещё два являются иностранными подданными, отметили в спецслужбе.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании её исполнителей», — заявили в ЦОС ФСБ.

1 апреля в ФСБ также заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в Каспийске.

Задержание соучастников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске

По данным ведомства, задержанные также участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» террористы устроили стрельбу, после чего в здании произошёл пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

Путин — о целях заказчиков теракта в «Крокусе»

Владимир Путин в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в соответствии с данными следствия по теракту в «Крокусе» главной целью заказчиков атаки было нанесение ущерба единству россиян.

Президент подчеркнул, что других целей быть не может, поскольку Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

Путин высказался о целях теракта в «Крокусе»

«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведёт себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.

При этом он отметил, что цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, «безусловно, просматривается».

Ранее в тот же день о теракте высказался глава МИД Сергей Лавров. В ходе круглого стола на тему ситуации на Украине министр отметил, что предварительные выводы следствия указывают на украинский след в этом преступлении.

«Этот теракт, как вы знаете, активно расследуется Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно, что не обошлось без украинского следа», — сказал Лавров.

Министр отметил, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории «уже ни у кого не вызывает сомнения».