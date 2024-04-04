Переводили деньги и участвовали в вербовке: в ФСБ заявили о задержании ещё трёх пособников террористов в «Крокусе»
ФСБ: задержаны ещё три пособника, причастных к теракту в «Крокусе»
- РИА Новости
- © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании ещё трёх пособников террористов из «Крокус Сити Холла».
Как следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Один из них имеет гражданство России, ещё два являются иностранными подданными, отметили в спецслужбе.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании её исполнителей», — заявили в ЦОС ФСБ.
1 апреля в ФСБ также заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в Каспийске.
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По данным ведомства, задержанные также участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе».
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» террористы устроили стрельбу, после чего в здании произошёл пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.
Путин — о целях заказчиков теракта в «Крокусе»
Владимир Путин в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил, что в соответствии с данными следствия по теракту в «Крокусе» главной целью заказчиков атаки было нанесение ущерба единству россиян.
Президент подчеркнул, что других целей быть не может, поскольку Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
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«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведёт себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.
При этом он отметил, что цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, «безусловно, просматривается».
Ранее в тот же день о теракте высказался глава МИД Сергей Лавров. В ходе круглого стола на тему ситуации на Украине министр отметил, что предварительные выводы следствия указывают на украинский след в этом преступлении.
«Этот теракт, как вы знаете, активно расследуется Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно, что не обошлось без украинского следа», — сказал Лавров.
Министр отметил, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории «уже ни у кого не вызывает сомнения».