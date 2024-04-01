Участвовали в финансировании и обеспечении: в ФСБ заявили о причастности задержанных в Дагестане к теракту в «Крокусе»

В ФСБ заявили, что лица, задержанные по подозрению в подготовке теракта в Каспийске, также участвовали в финансировании и обеспечении террористической атаки в «Крокус Сити Холле», в результате которой погибли по меньше мере 144 человека. Между тем в СВР заявили об активизации усилий США по формированию искажённой картины событий 22 марта, в том числе в вопросах причастности к этому теракту киевского режима.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске.

«Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

Сотрудники ФСБ также установили, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и пожар. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. СК установил личности 134 погибших.

В ФСБ РФ заявили о предотвращении теракта в Каспийске

Как заявили ранее в МИД РФ, проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что оставленные террористами следы ведут на Украину. В частности, в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта значительных денежных средств и криптовалюты из Украины.

СВР — о формировании оценки событий в «Крокусе» странами Запада

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента США Джо Байдена активизировала работу по формированию искажённой картины событий 22 марта. Как говорится в заявлении ведомства, Госдеп, американские спецслужбы, аффилированные с ними неправительственные организации и СМИ получили задачу снять подозрения по поводу причастности киевского режима к теракту в «Крокусе».

«В Белом доме опасаются, что обнаружение в произошедшем киевского следа высветит террористическую природу украинского режима и окончательно сорвёт планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины», — заявили в пресс-бюро СВР.

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Союзники и партнёры США, продолжили в ведомстве, получают сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганского филиала террористической организации ИГ* «Вилаят Хорасан».

Однако, по данным СВР, такая пропагандистская риторика плохо «продаётся», поскольку единства оценок подмосковной трагедии нет не только среди государств Глобального Юга, но и среди членов НАТО и ЕС.

Как отметили в СВР, киевский режим уже давно ведёт в отношении России полноценную террористическую войну.

«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в службу данные свидетельствуют, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой», — отметили в СВР.

Наряду с этим в Следственном комитете РФ заявили, что организована процессуальная проверка по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против России.

Как уточнили в СК, парламентарии заявили о необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.