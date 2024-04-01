Участвовали в финансировании и обеспечении: в ФСБ заявили о причастности задержанных в Дагестане к теракту в «Крокусе»
ФСБ: задержанные в Дагестане причастны к теракту в «Крокусе»
- © ЦОС ФСБ России
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о пресечении деятельности состоявшей из иностранцев ячейки террористов, готовивших теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске.
«Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России», — говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
Сотрудники ФСБ также установили, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и пожар. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. СК установил личности 134 погибших.
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Как заявили ранее в МИД РФ, проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что оставленные террористами следы ведут на Украину. В частности, в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта значительных денежных средств и криптовалюты из Украины.
СВР — о формировании оценки событий в «Крокусе» странами Запада
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента США Джо Байдена активизировала работу по формированию искажённой картины событий 22 марта. Как говорится в заявлении ведомства, Госдеп, американские спецслужбы, аффилированные с ними неправительственные организации и СМИ получили задачу снять подозрения по поводу причастности киевского режима к теракту в «Крокусе».
«В Белом доме опасаются, что обнаружение в произошедшем киевского следа высветит террористическую природу украинского режима и окончательно сорвёт планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины», — заявили в пресс-бюро СВР.
Союзники и партнёры США, продолжили в ведомстве, получают сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганского филиала террористической организации ИГ* «Вилаят Хорасан».
Однако, по данным СВР, такая пропагандистская риторика плохо «продаётся», поскольку единства оценок подмосковной трагедии нет не только среди государств Глобального Юга, но и среди членов НАТО и ЕС.
Как отметили в СВР, киевский режим уже давно ведёт в отношении России полноценную террористическую войну.
«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в службу данные свидетельствуют, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой», — отметили в СВР.
Наряду с этим в Следственном комитете РФ заявили, что организована процессуальная проверка по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против России.
Как уточнили в СК, парламентарии заявили о необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.