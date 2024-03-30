«Работа ведётся в круглосуточном режиме»: СК установил личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Следователи, криминалисты и эксперты в круглосуточном режиме работают при расследовании уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Сотрудники СК проводят следственные действия с обвиняемыми, в том числе на месте преступления. Следствие установило личности 134 жертв теракта, по другим погибшим проводятся генетические экспертизы, уточнили в ведомстве. Ранее в МЧС РФ сообщили, что при теракте в подмосковном Красногорске пострадали 695 человек, 144 из них погибли.

Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным, погибшим проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС России от 30 марта, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 144 человека погибли, 551 пострадал.

Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления.

По данным СК, Александр Бастрыкин 30 марта заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске. Так, было доложено, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведётся в круглосуточном режиме. Вдобавок проводятся следственные действия (в том числе на месте преступления) с обвиняемыми.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное — его организаторов и заказчиков», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее следователи в ходе допросов террористов установили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом. По его указанию они направлялись на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы прибыть в Киев, где должны были получить вознаграждение.

В СК России также заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

Напомним, исполнителями теракта стали четыре уроженца Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Рачабализоду Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.

Им удалось сбежать из «Крокус Сити Холла» после того, как они устроили стрельбу и пожар в здании. Впоследствии их задержали в Брянской области военнослужащие группировки прикрытия государственной границы РФ.

Кроме того, после теракта были арестованы ещё пять человек, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил.

Панихида по погибшим

30 марта архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провёл панихиду по погибшим возле стихийного мемориала, организованного рядом с «Крокус Сити Холлом». На неё пришли несколько сотен человек, в том числе родственники и близкие погибших.

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Память жертв теракта также пришли почтить главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий, в общей сложности более 250 человек.

«Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», — указали в департаменте государственного протокола МИД РФ.

Кроме того, футболисты и тренерский штаб «Ростова», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, посетили мемориал возле «Крокуса».

«Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам и мужества! Мы все поддерживаем вас!» — говорится в сообщении клуба.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал, что Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, подобные теракту в подмосковном Красногорске.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт. В том числе и мы с вами», — сказал официальный представитель Кремля.