«Получены доказательства»: СК заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами

Следственная группа получила доказательства связи четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами, сообщили в СК РФ. Так, у следствия есть подтверждённые данные о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины. Кроме того, задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте. Он мог участвовать в схеме финансирования злоумышленников. Также Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов четырёх исполнителей теракта

Сотрудники СК в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» установили связь между исполнителями теракта и украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания, в ходе которого Александр Бастрыкин заслушал отчёт следственной группы.

«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, имеются подтверждённые факты о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.

Кроме того, установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.

Между тем в четверг, 28 марта, Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Речь идёт об уроженцах Таджикистана Шамсидине Фаридуни, Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Рачабализоде. Решением Басманного суда Москвы они заключены под стражу до 22 мая.

Напомним, что их задержали в Брянской области. В операции участвовали военнослужащие группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации. Установить автомобиль, на котором скрылись преступники после стрельбы в «Крокусе», помогли начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков, которые, несмотря на распространяющийся по зданию огонь, сумели взломать дверь в помещение серверной. Там они просмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего передали в оперативный штаб информацию, благодаря которой удалось установить маршрут передвижения террористов.

В результате действий террористов, по последним данным, погибли 143 человека, пострадали — 372.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, из больниц выписаны 90 человек, амбулаторную помощь оказали 208 пациентам, тогда как 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы.

«Трое из них остаются в крайне тяжёлом состоянии — это пациенты с тяжёлыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остаётся тяжёлым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось», — подчеркнул он.

Наряду с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с семьями погибших организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов, в частности уже начались выплаты со стороны властей Москвы и Подмосковья.

При этом с сегодняшнего дня Российский Красный Крест начал оказывать помощь пострадавшим, в первую очередь детям, родители которых пропали без вести, погибли или проходят лечение в больнице в результате трагедии.

«Вчера состоялось первое заседание специальной комиссии, которая определила меры адресной срочной поддержки по этим ситуациям — по всем первым 33 семьям принято решение о выделении материальной помощи уже сейчас. Часть мер поддержки назначены в проактивной форме. Если вам нужна срочная помощь, вы можете обратиться в Российский Красный Крест. Работа со списками и выявление лиц, которым нужна помощь, продолжается. Уже сейчас формируется второй список получателей поддержки», — поделился председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Всего РКК собрал более 1 млрд 200 млн рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших.