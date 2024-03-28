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Выжившая в «Крокусе»: 22 марта стало вторым днём рождения

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Жительница Москвы рассказала RT о событиях 22 марта, когда концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске подвергся атаке террористов. По её словам, эта дата стала для неё вторым днём рождения.
Выжившая в «Крокусе»: 22 марта стало вторым днём рождения
  • AFP

Женщина рассказала, что пришла на концерт группы «Пикник» в «Крокус» в компании двух подруг. Когда раздались первые автоматные очереди, они приняли их за «странный саундчек». Однако вскоре к этому звуку добавились громкие крики, и тогда женщины увидели бегущих посетителей.

Выбираться из здания пришлось через сцену. Там, по словам женщины, возникла давка: железные двери были открыты лишь наполовину. Спустя три минуты ей всё же удалось выбраться на улицу.

«Тогда время остановилось и превратилось в тягучую субстанцию. Казалось, что прошёл час», — рассказала она.

Позднее женщина смогла найти своих подруг. Теперь о страшных событиях того дня ей напоминает сохранившийся номерок из гардероба.

Ранее о своём спасении рассказал другой выживший в «Крокусе», который в момент атаки террористов находился вместе с супругой в кафе.

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