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СК получил данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» денег с Украины

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RT
В Следственном комитете России заявили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.
СК получил данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» денег с Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В распоряжении следствия имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — отмечается в заявлении.

Ранее американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.

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