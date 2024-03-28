В Следственном комитете России заявили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В распоряжении следствия имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — отмечается в заявлении.

Ранее американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.