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Глава ФСБ Бортников: спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе»

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Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле».
Глава ФСБ Бортников: спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе»
  • РИА Новости

Он добавил, что готовили его радикальные исламисты.

Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

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