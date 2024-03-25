Глава СК: число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 139
- РИА Новости
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Об этом Бастрыкин сказал в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
«В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознано 75», — сообщил он.
Он уточнил, что среди погибших трое детей.
Кроме того, ранения и травмы получили 182 человека, добавил Бастрыкин.
Ранее Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.