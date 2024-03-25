Глава СК: число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 139

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

Об этом Бастрыкин сказал в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

«В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознано 75», — сообщил он.

Он уточнил, что среди погибших трое детей.

Кроме того, ранения и травмы получили 182 человека, добавил Бастрыкин.

Ранее Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.