ФСБ: данные о теракте в «Крокусе» от задержанных подтверждают украинский след
- РИА Новости
По его словам, спецслужба продолжит изучать информацию, чтобы окончательно выяснить, «реально присутствие и участие украинской стороны или нет».
«Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — приводится комментарий директора ФСБ в Telegram Зарубина.
Как сообщил глава СК России Александр Бастрыкин, число погибших в ходе теракта в здании «Крокус Сити Холла» увеличилось до 139.
Ранее директор ФСБ заявлял, что заказчик теракта в «Крокусе» ещё не установлен.