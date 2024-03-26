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ФСБ: данные о теракте в «Крокусе» от задержанных подтверждают украинский след

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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил в интервью Павлу Зарубину, что полученная от задержанных информация по делу о террористическом акте в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье подтверждает наличие в данной трагедии украинского следа.
ФСБ: данные о теракте в «Крокусе» от задержанных подтверждают украинский след
  • РИА Новости

По его словам, спецслужба продолжит изучать информацию, чтобы окончательно выяснить, «реально присутствие и участие украинской стороны или нет».

«Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — приводится комментарий директора ФСБ в Telegram Зарубина.

Как сообщил глава СК России Александр Бастрыкин, число погибших в ходе теракта в здании «Крокус Сити Холла» увеличилось до 139.

Ранее директор ФСБ заявлял, что заказчик теракта в «Крокусе» ещё не установлен.

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