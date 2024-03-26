Бортников: заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен

Личность заказчика террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» пока не установлена.

С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Его слова приводит ТАСС.

В то же время, по словам директора ФСБ, известно, что за атаковавшими «Крокус» террористами стоят США и ЕС.