Володин: за террористами стоят кровавый режим Украины, Вашингтон и Брюссель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что террористы и те, кто за ними стоят, надеются, что через террористические атаки они смогут расколоть российское общество. Он призвал не допустить этого.

«У нас огромная консолидация сегодня в обществе… Мы должны сделать всё для того, чтобы консолидация была ещё крепче. Потому что террористы и те, кто за ними стоят — это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель, — надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — цитирует РИА Новости Володина.

По его словам, сейчас надо сделать всё, чтобы не допустить, чтобы они достигли своей цели.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что цель теракта 22 марта в Москве — запугать людей, разрушить единство народа России.