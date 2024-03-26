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Краснов: заказчиков и исполнителей теракта в «Крокусе» неизбежно настигнет кара

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Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что заказчиков и исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» неизбежно настигнет кара.

«Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершён террористический акт, унёсший множество жизней мирных людей», — сказал Краснов.

По его словам, у этих преступлений общая цель — запугать людей, разрушить единство народа России.

«Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара», — добавил он.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут легальной целью для мести России.

Следственный комитет России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

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