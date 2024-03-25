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СК устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

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Следственный комитет России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
СК устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
  • РИА Новости
  • © Следственный комитет РФ

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отметили в СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчёт следственной группы о расследовании теракта.

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