СК устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отметили в СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчёт следственной группы о расследовании теракта.