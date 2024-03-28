Ведущий RT Санчес: США вместо соболезнований поспешили заверить, что «Украина ни при чём»

Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».

Санчес считает, что США, несмотря на разногласия с Россией, могли бы выразить слова скорби, но нет. Он напомнил, как президент Владимир Путин принёс соболезнования Джорджу Бушу — младшему после 11 сентября 2001 года. Сейчас же Вашингтон сразу выступил с заявлением: «Украина этого не делала».

«Во-первых, никто на тот момент и не говорил, что это дело рук украинцев. И это [заявление США] выглядело странно. К чему так поспешно заверять: «Они этого не делали! Это не они»? И при этом у меня — как, думаю, и у многих моих коллег и товарищей, интересующихся геополитикой, — возникли мысли: «Как-то это странно. Ненормально даже. С чего бы такое раннее заявление? Почему США вообще взялись формировать подачу? Почему весь поток информации о том, что случилось в России, шёл из Вашингтона?» — рассказал Санчес в эфире.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее также назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.