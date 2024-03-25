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Меркурис: заявления США о причастности ИГ к теракту в России звучат странно

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Заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России, прозвучавшие после нападения, звучат очень странно, считает британский аналитик Александр Меркурис.
Меркурис: заявления США о причастности ИГ к теракту в России звучат странно
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«И ещё кое-что, что я считаю очень странным, крайне странным, — это заявления, которые звучат от западных официальных властей, включая правительство США, которые говорят, что Украина не имеет отношения, а что причастно только «Исламское государство». Откуда им знать? Они не непосредственный участник расследования, как они могут быть так уверены в том, кто был вовлечён в это, а кто нет?» — сказал Меркурис в интервью программе The Duran на YouTube.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

«И очень важно отметить, что его (такое предположение. — RT) российские власти пока официально не выдвинули», — продолжил Меркурис.

По мнению эксперта, заявления Запада сразу приобрели оборонительный характер, тогда как корректным было бы хранить молчание до тех пор, пока следствие не придёт к выводам.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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