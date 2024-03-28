«По задымлённой лестнице поднялись к серверной»: сотрудники МВД отследили террористов по камерам из горящего «Крокуса»

Начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков помогли установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Они взломали дверь в помещение серверной, куда ещё не распространился огонь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего передали в оперативный штаб информацию, благодаря которой удалось установить маршрут передвижения предполагаемых террористов. Напомним, что Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Файзова задержали в Брянской области военнослужащие группировки прикрытия государственной границы РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», помогли сотрудники полиции.

Она отметила, что начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков прибыли на место происшествия.

«Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения», — подчеркнула она.

По её словам, взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.

«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники, скрываясь на машине, ехали по трассе в сторону Украины со скоростью, превышающей 140 км/ч.

Террористов задержали в Брянской области. В операции участвовали военнослужащие группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, в том числе бойцы полка «Ахмат». Их наградили государственными наградами — медалями «За отвагу» и медалями Минобороны России «За боевые отличия».

Задержанных террористов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Файзова — поместили под стражу до 22 мая.

Позднее были арестованы ещё четыре человека, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу. Также до 22 мая под стражу были заключены братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон. Ещё одним фигурантом дела стал предприниматель Алишер Касимов, который, как выяснил RT, работал в кафе и занимался доставкой еды на московские стройки.

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В Следственном комитете России заявили, что проводится анализ использования обвиняемыми сети интернет для планирования и совершения преступления, также изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в их пользовании.

При этом ведомство намерено рассмотреть обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России.

Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», констатировал, что преступление совершено руками радикальных исламистов. В то же время Соединённые Штаты Америки по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет.

«Почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — говорил он.

Согласно последним данным, число погибших в теракте достигло 143. Это следует из списка МЧС России, который корректируется по итогам судебно-медицинских исследований.

При этом в СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл».

«Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в публикации СК.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в cтaционарах федеральных мeдицинских центров, бoльницах Моcквы и Московской области ocтаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей. Из них четыре пациента в крайне тяжёлом состоянии, ещё 19 человек, в том числе три рeбёнка, находятся в состоянии cредней степени тяжести.

«По oперативным данным, амбулаторную пoмощь получили 205 постpадавших. 76 поcтрадавших уже выписаны из стaционаров под наблюдение врачей. Ещё 23 поcтрадавших завершают cтационарное лечение и готовятся к выпиcке», — приводит его слова ТАСС.