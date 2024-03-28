«По задымлённой лестнице поднялись к серверной»: сотрудники МВД отследили террористов по камерам из горящего «Крокуса»
Сотрудники МВД РФ отследили машину террористов по видео из горящего «Крокуса»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», помогли сотрудники полиции.
Она отметила, что начальник полиции УМВД России по городскому округу Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков прибыли на место происшествия.
«Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения», — подчеркнула она.
По её словам, взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.
«Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — говорится в сообщении.
Как стало известно ранее, после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники, скрываясь на машине, ехали по трассе в сторону Украины со скоростью, превышающей 140 км/ч.
Террористов задержали в Брянской области. В операции участвовали военнослужащие группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, в том числе бойцы полка «Ахмат». Их наградили государственными наградами — медалями «За отвагу» и медалями Минобороны России «За боевые отличия».
Задержанных террористов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Файзова — поместили под стражу до 22 мая.
Позднее были арестованы ещё четыре человека, которые, по данным следствия, были вовлечены в преступную группу. Также до 22 мая под стражу были заключены братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон. Ещё одним фигурантом дела стал предприниматель Алишер Касимов, который, как выяснил RT, работал в кафе и занимался доставкой еды на московские стройки.Также на russian.rt.com «Американский режим — крёстный отец «Исламского государства»: ИГИЛ действует против врагов США
В Следственном комитете России заявили, что проводится анализ использования обвиняемыми сети интернет для планирования и совершения преступления, также изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в их пользовании.
При этом ведомство намерено рассмотреть обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России.
Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», констатировал, что преступление совершено руками радикальных исламистов. В то же время Соединённые Штаты Америки по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет.
«Почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — говорил он.
Согласно последним данным, число погибших в теракте достигло 143. Это следует из списка МЧС России, который корректируется по итогам судебно-медицинских исследований.
При этом в СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл».
«Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в публикации СК.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в cтaционарах федеральных мeдицинских центров, бoльницах Моcквы и Московской области ocтаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей. Из них четыре пациента в крайне тяжёлом состоянии, ещё 19 человек, в том числе три рeбёнка, находятся в состоянии cредней степени тяжести.
«По oперативным данным, амбулаторную пoмощь получили 205 постpадавших. 76 поcтрадавших уже выписаны из стaционаров под наблюдение врачей. Ещё 23 поcтрадавших завершают cтационарное лечение и готовятся к выпиcке», — приводит его слова ТАСС.