Песков: Дурову следует обратить внимание на использование Telegram террористами
- AFP
«Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания... Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — сказал представитель Кремля Life.ru.
Как ранее рассказал задержанный после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве боевик, совершить теракт ему предложили через Telegram.