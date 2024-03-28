Песков: Дурову следует обратить внимание на использование Telegram террористами

Основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания... Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — сказал представитель Кремля Life.ru.

Как ранее рассказал задержанный после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве боевик, совершить теракт ему предложили через Telegram.