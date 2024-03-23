Задержанный заявил, что совершить теракт в «Крокусе» ему предложили через Telegram

Задержанный после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве боевик заявил, что совершить теракт ему предложили через Telegram.

Видео с допросом опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Задержанный заявил, что он слушал в Telegram «урок проповедника», после чего с ним связался некий «помощник проповедника».

Также ему дали координаты места для совершения теракта и приказали убивать людей — «без разницы кого», и перевели половину оговорённой суммы. Всего террористу обещали «где-то полмиллиона рублей», заявил он.

«Его помощник мне написал, без имени, без фамилии, без ничего. Где-то месяц назад. Просто поздоровался сначала, потом мне за деньги предлагал... такие убийства. Место они скинули», — заявил он.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.