По состоянию на вечер 27 марта: число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 143

МЧС России обновило предварительный список жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле». По данным Минздрава на 20:15 мск 27 марта, число погибших выросло до 143. Уточняется, что список может корректироваться по итогам судебно-медицинских исследований. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате атаки на «Крокус». По данным ведомства, пока опознаны тела 84 погибших, в том числе пятерых детей. Для установления личностей остальных жертв трагедии проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

МЧС России опубликовало новый предварительный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 20:15 мск 27 марта — число жертв выросло до 143.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, информация представлена со ссылкой на данные Минздрава России. Список будет корректироваться по итогам судебно-медицинских исследований, добавили в МЧС.

В свою очередь, в Следственном комитете РФ сообщили, что в СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл».

«Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что председатель СК Александр Бастрыкин 27 марта провёл оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте трагедии в Красногорске. В частности, глава ведомства заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как уточнили в СК, специалисты продолжают осмотр места происшествия. Проводятся исследования с применением новейших криминалистических средств, идёт сбор вещдоков, имеющих значение для расследования. В частности, в рамках уголовного дела изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», — добавили в СК.

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Ранее, днём 27 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших в теракте. По словам министра, пациент находился в крайне тяжёлом состоянии, врачи сделали всё возможное, чтобы его спасти.

Министр также заявил, что среди пострадавших в «Крокусе» на стационарном лечении остаются 80 человек, в том числе шестеро детей. 76 пострадавших, в том числе один ребёнок, выписаны под наблюдение врачей, добавил глава Минздрава.

Ещё 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке. В то же время несколько пациентов остаются в тяжёлом состоянии, сказал министр.

«По-прежнему крайне тяжёлым остаётся состояние четырёх пациентов. 19 пациентов, в числе которых три ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести», — приводит его слова РИА Новости.

Захарова — о международной реакции на теракт

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что только киевский режим не осудил теракт в «Крокус Сити Холле» на фоне глобальной реакции на трагедию.

«Практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общемировой хор и западники. Кроме одной страны. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Всё-таки давайте говорить о киевском режиме», — сказала Захарова.

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Она добавила, что вскоре после событий 22 марта Владимир Зеленский «поспешил откреститься» от теракта в «Крокусе» и попытался переложить вину на Россию и власти страны.

«Он прямо начал распространять какие-то обвинительные речи в адрес России и её руководства в контексте теракта. Делалось это настолько топорно, что мысль об украинском следе стала буквально укрепляться в массовом мировом сознании», — заявила Захарова.

Она также отметила, что в первые дни после теракта его события увязывались с Украиной самим Киевом, а также Вашингтоном и Лондоном. Захарова напомнила, что украинские спецслужбы ранее неоднократно публично признавались в подготовке и совершении резонансных терактов против России и её граждан.

Накануне глава ФСБ Александр Бортников в беседе с журналистами заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты при поддержке спецслужб Запада и Украины. Он отметил, что киевские спецслужбы «имеют к этому непосредственное отношение».