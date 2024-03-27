Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» сидят в СИЗО «Лефортово»
Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».
- РИА Новости
Об этом RT сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва.
Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 24-летний Диловар Исломов — имеет гражданство России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен