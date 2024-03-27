RT в Telegram
Подпишись

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» сидят в СИЗО «Лефортово»

Короткая ссылка
Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».
Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» сидят в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

Об этом RT сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 24-летний Диловар Исломов — имеет гражданство России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить