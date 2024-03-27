На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило более 3500 обращений

Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева заявила, что свыше 3,5 тыс. обращений поступило психологам МЧС на горячую линию после теракта, который произошёл 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

«На горячую линию поступило больше 3,5 тыс. обращений, более 100 раз мы оказывали помощь в очном формате. Конечно, эта цифра условная, потому что специалисты работают с людьми на протяжении длительного времени», — рассказала она в интервью ТАСС.

Она также отметила, что специалисты ведомства сопровождают пострадавших или родственников погибших на протяжении всей процедуры следственных мероприятий, которая может длиться довольно долго.

По словам Тимофеевой, в настоящий момент психологическую помощь оказывают сотрудники целого ряда ведомств: МЧС, городские службы, Минздрав и т.п.

Ранее МЧС России в связи с терактом в «Крокусе» открыло телефон горячей линии. Также горячие линии запустили Минпросвещения и Минздрав.