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На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило более 3500 обращений

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Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева заявила, что свыше 3,5 тыс. обращений поступило психологам МЧС на горячую линию после теракта, который произошёл 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.
На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило более 3500 обращений
  • РИА Новости

«На горячую линию поступило больше 3,5 тыс. обращений, более 100 раз мы оказывали помощь в очном формате. Конечно, эта цифра условная, потому что специалисты работают с людьми на протяжении длительного времени», — рассказала она в интервью ТАСС.

Она также отметила, что специалисты ведомства сопровождают пострадавших или родственников погибших на протяжении всей процедуры следственных мероприятий, которая может длиться довольно долго.

По словам Тимофеевой, в настоящий момент психологическую помощь оказывают сотрудники целого ряда ведомств: МЧС, городские службы, Минздрав и т.п.

Ранее МЧС России в связи с терактом в «Крокусе» открыло телефон горячей линии. Также горячие линии запустили Минпросвещения и Минздрав.

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