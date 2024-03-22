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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

МЧС России в связи с терактом в «Крокусе» открыло телефон горячей линии

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МЧС России в связи с терактом в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье открыло телефон горячей линии.

«В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17», — указали RT в ведомстве.

Ранее сервис «Яндекс Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».

В настоящий момент площадь пожара, который начался в подмосковном «Крокус Сити Холле» в момент теракта, составляет 12 900 кв. м.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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