МЧС России: площадь пожара в «Крокусе» составляет 12 900 квадратных метров

В МЧС России заявили RT, что в настоящий момент площадь пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле» составляет 12 900 кв. м.

«МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12 900 кв. м», — говорится в заявлении.

Ранее корреспондент RT заявил, что открытых языков пламени на здании «Крокус Сити Холла» больше нет, его облицовка перестала падать.

До этого поступала информация, что МЧС России наращивает силы для тушения пожара в «Крокус Сити Холле». К борьбе с огнём привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Три вертолёта сбрасывают воду на здание. Верхние этажи почти выгорели.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.