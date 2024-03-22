RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

RT: открытых языков пламени на здании «Крокуса» больше нет

Короткая ссылка
Корреспондент RT заявил, что открытых языков пламени на здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет, его облицовка перестала падать.

Вместе с этим он уточняет, что на месте пожара всё ещё много густого чёрного дыма, хоть обстановка и стала спокойнее.

В сети ранее писали, что в толпе на мосту возле «Крокуса» была паника, однако корреспондент RT опровергает данные заявления.

Ранее сообщалось, что МЧС России наращивает силы для тушения пожара в «Крокус Сити Холле». К борьбе с огнём привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Три вертолёта сбрасывают воду на здание. Верхние этажи почти выгорели.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить