RT: открытых языков пламени на здании «Крокуса» больше нет

Корреспондент RT заявил, что открытых языков пламени на здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет, его облицовка перестала падать.

Вместе с этим он уточняет, что на месте пожара всё ещё много густого чёрного дыма, хоть обстановка и стала спокойнее.

В сети ранее писали, что в толпе на мосту возле «Крокуса» была паника, однако корреспондент RT опровергает данные заявления.

Ранее сообщалось, что МЧС России наращивает силы для тушения пожара в «Крокус Сити Холле». К борьбе с огнём привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Три вертолёта сбрасывают воду на здание. Верхние этажи почти выгорели.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

RT ведёт онлайн-трансляцию.