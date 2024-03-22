В «Крокусе» наращивают группировку спасателей для тушения пожара

В «Крокус Сити Холле» наращивают группировку спасателей для тушения пожара, заявили в МЧС России.

«В настоящее время к тушению привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолётами на горящее здание осуществляются сбросы воды», — сообщили в ведомстве.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.