В «Крокусе» наращивают группировку спасателей для тушения пожара
- РИА Новости
«В настоящее время к тушению привлечены более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолётами на горящее здание осуществляются сбросы воды», — сообщили в ведомстве.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.