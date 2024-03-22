ФСБ: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холле» 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сказали в ЦОС ФСБ.

Сейчас специальные службы проводят оперативно-разыскные действия.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. Сообщается о погибших и пострадавших, на месте работает специальная группа быстрого реагирования. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.