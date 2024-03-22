В «Крокус Сити Холле» работает специальный отряд быстрого реагирования

В «Крокус Сити Холле» сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он в Telegram.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.