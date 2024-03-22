В «Крокус Сити Холле» работает специальный отряд быстрого реагирования
- РИА Новости
«На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он в Telegram.
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.
По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.
RT ведёт онлайн-трансляцию.