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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В «Крокус Сити Холле» работает специальный отряд быстрого реагирования

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В «Крокус Сити Холле» сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В «Крокус Сити Холле» работает специальный отряд быстрого реагирования
  • РИА Новости

«На месте делается всё для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он в Telegram.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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