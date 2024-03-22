Есть раненые, в здании начался пожар: в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба
В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, в здании начался пожар
- РИА Новости
- © Максим Блинов
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22 марта 2024
Стрельба в «Крокусе» началась перед концертом.
«Раздалась серия выстрелов. Группа вся спаслась, все целы, сейчас пытаемся эвакуироваться», — заявил басист группы «Пикник» Марат Корчемный изданию «Петербургский дневник».
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ФСБ: специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».
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Предварительная информация о погибших и раненых.
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Около 100 человек вывели пожарные из здания, сообщает подмосковный главк МЧС.
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«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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В Красногорск направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщает областной Минздрав.
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Женщина, которая находилась в концертном зале, рассказала RT, что видела раненых.
По её словам, рядом со зданием уже стоят скорые, некоторых людей увозят на каталках. У одного из мужчин перевязана рука.
Женщина также отметила, что многим удалось выйти на улицу через сцену и технические ворота.
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В Московской области создан оперативный штаб после стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
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Здание «Крокуса» в первые минуты после стрельбы.
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На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.