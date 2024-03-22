Есть раненые, в здании начался пожар: в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба

В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, в здании начался пожар

В здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье произошла стрельба. Сообщается, что огонь открыли три человека в камуфляже. В здании начался пожар, людей эвакуируют. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Максим Блинов