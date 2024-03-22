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Есть раненые, в здании начался пожар: в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба

В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, в здании начался пожар

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RT
В здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье произошла стрельба. Сообщается, что огонь открыли три человека в камуфляже. В здании начался пожар, людей эвакуируют. RT ведёт текстовую трансляцию.
Есть раненые, в здании начался пожар: в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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  • 22 марта 2024

    Стрельба в «Крокусе» началась перед концертом.

    «Раздалась серия выстрелов. Группа вся спаслась, все целы, сейчас пытаемся эвакуироваться», — заявил басист группы «Пикник» Марат Корчемный изданию «Петербургский дневник».

  • ФСБ: специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».

  • Предварительная информация о погибших и раненых.

  • Около 100 человек вывели пожарные из здания, сообщает подмосковный главк МЧС.

  • «Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

  • В Красногорск направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Об этом сообщает областной Минздрав.

  • Женщина, которая находилась в концертном зале, рассказала RT, что видела раненых.

    По её словам, рядом со зданием уже стоят скорые, некоторых людей увозят на каталках. У одного из мужчин перевязана рука.

    Женщина также отметила, что многим удалось выйти на улицу через сцену и технические ворота.

  • В Московской области создан оперативный штаб после стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

  • Здание «Крокуса» в первые минуты после стрельбы.

  • На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

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