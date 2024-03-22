В Росавиации сообщили об усилении мер безопасности в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах России усилили меры безопасности на фоне стрельбы в «Крокус Сити Холле».

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

Треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.