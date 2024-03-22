В Росавиации сообщили об усилении мер безопасности в аэропортах Москвы
- РИА Новости
«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.
После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.
Треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.
RT ведёт онлайн-трансляцию.