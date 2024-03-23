Минпросвещения запустило горячую линию из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«Для жителей Москвы и Московской области организована горячая линия психологической поддержки Минпросвещения России: 8-800-600-31-14», — уточнили в ведомстве.
Психологи работают круглосуточно, принимают звонки с городских и мобильных телефонов бесплатно и анонимно.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
RT ведёт онлайн-трансляцию.