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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Минпросвещения запустило горячую линию из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

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Минпросвещения запустило горячую линию психологической помощи в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Для жителей Москвы и Московской области организована горячая линия психологической поддержки Минпросвещения России: 8-800-600-31-14», — уточнили в ведомстве.

Психологи работают круглосуточно, принимают звонки с городских и мобильных телефонов бесплатно и анонимно.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар. На место происшествия прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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