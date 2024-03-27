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В СК поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокусе»

СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокус Сити Холле»

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В СК России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
В СК поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокусе»
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что специалисты СК России продолжают осмотр места происшествия.

Ранее Следственный комитет сообщил, что на данный момент опознано уже 84 тела погибших в «Крокусе», среди них — пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Согласно последним данным, число погибших в результате теракта достигло 140.

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