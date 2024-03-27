В СК поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокусе»
СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокус Сити Холле»
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Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что специалисты СК России продолжают осмотр места происшествия.
Ранее Следственный комитет сообщил, что на данный момент опознано уже 84 тела погибших в «Крокусе», среди них — пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.
Согласно последним данным, число погибших в результате теракта достигло 140.