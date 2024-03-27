В СК поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокусе»

В СК России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что специалисты СК России продолжают осмотр места происшествия.

Ранее Следственный комитет сообщил, что на данный момент опознано уже 84 тела погибших в «Крокусе», среди них — пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Согласно последним данным, число погибших в результате теракта достигло 140.