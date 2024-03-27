МЧС обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
Как говорится в заявлении ведомства в Telegram, обновлённый перечень составлен по состоянию на 20:15 27 марта и основан на данных Минздрава России.
Ожидается, что он ещё будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Ранее Следственный комитет сообщил, что на данный момент опознано уже 84 тела погибших в «Крокусе», среди них — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет.
Согласно последним данным, число погибших в результате теракта достигло 140.