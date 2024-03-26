«Имеют непосредственное отношение»: Бортников заявил об участии украинских спецслужб в подготовке теракта в «Крокусе»

Спецслужбы Запада и Украины способствовали подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли по меньшей мере 139 человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, организаторы нападения рассчитывали посеять панику внутри страны. Бортников также выразил мнение, что Службу безопасности Украины необходимо признать террористической организацией. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров высказался о готовности Интерпола принять участие в расследовании трагедии в «Крокусе». Министр выразил мнение, что подобная помощь, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада точки зрения: «Справимся сами».

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты при поддержке спецслужб Запада и Украины.

«Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы. А спецслужбы Украины имеют к этому непосредственное отношение», — сказал Бортников 26 марта, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, интерес организаторов теракта заключался в том, чтобы раскачать ситуацию внутри страны и создать панику. Глава ведомства вновь подтвердил, что группа террористов намеревалась уйти на Украину.

«Это факты, которые мы получили в результате работы с задержанными... То, что они собирались туда, их там ждали, — это факт», — подчеркнул директор ФСБ. Вместе с тем он выразил уверенность, что российская сторона не допустила бы перехода группы через границу с Украиной.

Бортников также отметил, что в публичном пространстве присутствует много информации, из которой следует, что Запад и Украина стремятся нанести наибольший вред России любыми методами.

«Не получается на линии боевого соприкосновения, значит, нужно сделать где? На территории нашей страны. Это удары беспилотников, это удары безэкипажных катеров на Чёрном море, это заход диверсионных групп и террористических структур на нашу территорию», — сказал он.

По словам директора ФСБ, заказчик теракта пока не установлен, однако работа по этому направлению ведётся. Бортников подчеркнул, что российские силовики знают, кто организовал это процесс, кто вербовал и ставил конкретные задачи.

Глава ведомства также заявил, что украинская сторона вела подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, и выразил мнение, что Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией.

Комментируя ход расследования теракта в «Крокусе», Бортников отметил, что идёт активная работа с 11 задержанными. «Количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше. Работаем над этим», — сказал директор ФСБ, добавив, что все причастные к подготовке и совершению теракта рано или поздно понесут наказание.

Лавров — о намерении Интерпола участвовать в расследовании

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что расследование теракта в «Крокусе» ведут компетентные российские ведомства. В ходе пресс-конференции 26 марта министр отметил, что руководство Интерпола неожиданно заявило о готовности оказать содействие в расследовании.

Лавров подчеркнул, что «не припомнит» такой инициативы от Интерпола в предыдущих случаях, требующих международного внимания, в частности в связи с подрывом магистралей «Северного потока».

Говоря о потенциальном участии Запада в расследовании событий в «Крокусе», министр допустил, что подобное развитие событий, скорее всего, будет направлено на продвижение удобной для Запада теории о том, что теракт подготовила группировка «Исламское государство»*, а Украина «ни при чём».

«Справимся сами. К двойным стандартам наших западных друзей мы давно привыкли. Впредь будем действовать, исходя исключительно из нашего полного понимания, чего и какими методами добивается Запад», — сказал глава МИД.

Окончание разбора завалов

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 139 человек. Эту цифру на совещании о мерах, принятых после трагедии 22 марта, озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стационарные учреждения медицинских организаций после теракта было госпитализировано 145 человек.

МЧС вечером 26 марта сообщило об окончании аварийно-спасательных работ в «Крокусе». Как заявили в министерстве, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Отмечается, что дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

По данным ведомства, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. Как уточнили в МЧС, обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчётами отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Кроме того, прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции. В общей сложности в аварийно-спасательных работах приняли участие более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.