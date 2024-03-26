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Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»

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России едва ли потребуется помощь от стран Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», российская сторона справится своими силами.
Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Во-первых, мы уже начали собственное расследование, достаточно эффективно, достаточно оперативно», — сказал глава МИД.

Лавров назвал интересным то, что буквально через сутки после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о непричастности Украины к нападению, неожиданно Интерпол заявил о готовности оказать содействие расследованию.

«Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки», — сказал министр, напомнив, что тогда Швеция, Дания и Германия утверждали, что «они сами разберутся».

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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