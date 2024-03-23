Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Интерпол готов оказать поддержать расследование российских правоохранительных органов теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

«Я решительно осуждаю нападение на «Крокус Сити Холл», оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — написал Шток в X.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».