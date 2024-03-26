«Решимость противостоять злу»: Путин заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» не смогли посеять панику среди россиян

Те, кто планировал теракт в «Крокус Сити Холле», рассчитывали посеять панику среди россиян, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принятым после этих событий. Как подчеркнул президент, расчёт террористов не оправдался, поскольку россияне продемонстрировали единение и решимость противостоять злу. Глава государства отметил, что Москву интересует, кто был заказчиком теракта, в котором, по последним данным, погибли 139 человек.

Владимир Путин заявил, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» рассчитывали посеять панику среди россиян, но у них ничего не вышло. Об этом президент высказался в ходе совещания по мерам, принимаемым после событий 22 марта.

«Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал глава государства в начале совещания.

Президент призвал провести расследование теракта профессионально, объективно и без политической ангажированности, несмотря на всеобщую скорбь и желание покарать всех виновников.

Он отметил, что России известно о совершении теракта руками радикальных исламистов. Путин также упомянул, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в отсутствии следа участия Украины в событиях в «Крокусе».

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов», — сказал президент.

Глава государства продолжил, отметив, что теракт в Москве может быть «лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

«Нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», — сказал президент.

В этой связи он напомнил о провале украинского контрнаступления, а также о последующих попытках киевского режима закрепиться на российских приграничных территориях и многочисленных обстрелах объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры, а также о попытках ударов по Крыму.

«В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве. Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно», — сказал Путин.

Ход расследования и помощь пострадавшим

В ходе совещания с докладом выступил председатель СК Александр Бастрыкин. Он привёл полную хронологию событий в «Крокусе» и рассказал, что на месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина.

Кроме того, в автомобиле преступников обнаружены пистолет Макарова без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами.

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Он также отметил, что четырём исполнителям теракта предъявлено обвинение, они заключены под стражу. По словам Бастрыкина, все они на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах теракта, заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке преступления.

Кроме того, следствие задержало ещё троих лиц, которые оказали помощь при подготовке теракта, в частности предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства.

Бастрыкин также рассказал, что из 139 погибших в ходе теракта 137 человек скончались непосредственно на месте событий, ещё двое — в больницах. Глава СК уточнил, что от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран скончались два человека, в результате пожара от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибли 45 человек.

По его словам, следствие также проверяет вероятность нарушения требований безопасности и системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова привела данные о количестве людей, обратившихся за медицинской помощью. По её словам, за период, прошедший с террористического акта, в стационарные учреждения медорганизаций доставлены 145 человек.

К настоящему времени 52 из них выписаны, ещё 93, в том числе пять детей, остаются на стационарном лечении.

«Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребёнок. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. 29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 пациентов — в состоянии средней тяжести и 25 пациентов — их состояние улучшилось и их готовят к выписке», — сказала Голикова.

Кроме того, амбулаторная помощь оказана 150 пациентам. Как отметила вице-премьер, эта цифра может меняться, поскольку люди, которые смогли уйти домой после событий 22 марта, позднее обращаются в лечебные учреждения.

Помимо прочего, генпрокурор России Игорь Краснов на совещании заявил, что предстоит провести оценку работы контрольных органов, проводивших проверку деятельности всего концертного комплекса, включая меры противопожарной и антитеррористической защищённости.

Также потребуется оценить соблюдение требований по оснащению охранников мероприятия в соответствии с количеством посетителей, мер по эвакуации, скорости реагирования на вызов от частного охранного предприятия.

Как подчеркнул Краснов, уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности на подобных объектах.